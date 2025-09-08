İzmir'de polis merkezine silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 2'si polis 3 kişi yaralandı

İzmir'in Balçova ilçesinde, polis merkezine yapılan silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 16 yaşındaki E.B, Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine tüfekle ateş açtı.

Saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir vatandaş yaralandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Yeldan, "Saldırgan elde. 2 şehidimiz var. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun." dedi.

Yaralı polisler, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Yaralı polislerin tedavisinin sürdüğü, yaralı vatandaşın ise Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Yaralı olarak gözaltına alınan saldırganın da tedavisinin sürdüğü öğrenildi.