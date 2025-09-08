Haberler

İzmir'de polis merkezine silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu

İzmir'in Balçova ilçesinde, polis merkezine yapılan silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 16 yaşında olduğu belirtilen şüpheli, Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine tüfekle ateş açtı.

Saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

Yaralı polis, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Yeldan, "Saldırgan elde. 2 şehidimiz var. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun. Vatandaşlardan, memurlarımızdan yaralılarımız var. 6 civarında yaralı var. Soruşturma devam ediyor. Detaylı açıklama olacak." dedi.

Olayı gerçekleştiren 16 yaşındaki saldırganın, yaralı olarak ele geçirildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
