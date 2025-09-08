İzmir'de polis merkezine silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu
İzmir'in Balçova ilçesinde, polis merkezine yapılan silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 16 yaşında olduğu belirtilen şüpheli, Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine tüfekle ateş açtı.
Yaralı polis, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da olay yerine gelerek bilgi aldı.
Gazetecilere açıklama yapan Yeldan, "Saldırgan elde. 2 şehidimiz var. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun. Vatandaşlardan, memurlarımızdan yaralılarımız var. 6 civarında yaralı var. Soruşturma devam ediyor. Detaylı açıklama olacak." dedi.
Olayı gerçekleştiren 16 yaşındaki saldırganın, yaralı olarak ele geçirildiği öğrenildi.