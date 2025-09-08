Haberler

İzmir'de polis merkezine silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı

İzmir'de polis merkezine silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
İzmir'in Balçova ilçesinde, polis merkezine yapılan silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 16 yaşında olduğu belirtilen şüpheli, Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine tüfekle ateş açtı.

Saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

Yaralı polis, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
