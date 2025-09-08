İzmir'de Polis Merkezine Saldırı: Şehit ve Yaralılar Var

İZMİR'in Balçova ilçesinde polis merkezine gelen kimliği belirsiz bir kişi uzun namlulu silahla ateş açtı. Saldırıda, şehit ve yaralıların olduğu bildirildi.

Olay, sabah saatlerinde Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi'ndeki Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'nde meydana geldi. İddiaya göre, merkeze gelen kimliği belirsiz kişi, uzun namlulu silahla ateş açtı. İhbar üzerine merkeze sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda, şehit ve yaralıların olduğu bildirildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.