İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı düzenleyen saldırgan ve 10 şüpheli adliyede

İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı düzenleyen 16 yaşındaki saldırgan ile anne ve babasının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan saldırganın annesi, babası ve diğer 8 şüphelinin, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan saldırgan E.B. de taburcu edilerek adliyeye götürüldü.

Olay

Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile 1 vatandaş yaralanmıştı. Saldırgan E.B. de çıkan çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden yaşları 18'den küçük olan 16'sı, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, savcılıktaki ifade işlemleri sonrası serbest bırakılmıştı.