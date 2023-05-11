İzmir'de polis memuru tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti

İZMİR'in Konak ilçesinde Semih Gürler, ihbar üzerine gelen ve 'dur' ihtarına uymadığı için polis memuru F.Y. tarafından başından vuruldu. Gürler, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Güney Mahallesi 1161 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, gelen ihbara giden polislerden F.Y., kendisine mukavemet eden ve 'dur' ihtarına uymayan Semih Gürler'e ateş açtı. Gürler, başına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Gürler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Semih Gürler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.