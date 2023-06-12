İzmir'de polis memuru silahlı kavgada yaralandı
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Karşıyaka ilçesindeki bir kavgaya müdahale eden polis memuru tabancayla yaralandı. Kavgada tabanca kullandıkları şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, polis memurunun yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 10 Haziran'da Bostanlı Mahallesi'nde kavgaya müdahale eden polis memurunun tabancayla ayağından yaralanması olayına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, kavgada tabanca kullandıkları şüphesiyle Ü.Ç. ve O.T'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Olay
Bostanlı Mahallesi 1811 Sokak'ta iki grup arasındaki kavgaya müdahale eden polis memuru M.G, tabancayla ayağından vurularak yaralanmış şüpheliler olay yerinden kaçmıştı.