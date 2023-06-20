İzmir'de polis memuru bıçaklandı: Laf atılması kavgası çıktı

İZMİR'in Konak ilçesinde polis memuru C.A.'nın bıçaklanarak ağır yaralandığı kavganın, yanındaki nişanlısı ile yengesine 'laf atılması' yüzünden çıktığı öğrenildi. Gözaltındaki 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Olay, dün gece yarısı sıralarında Alsancak Mahallesi Kordon Boyu'nda meydana geldi. İstanbul'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru C.A., kordon boyunda nişanlısı ile yengesine laf attıklarını iddia ettiği T.T., B.D., M.T. ve Suriyeli uyruklu İ.A. tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, T.T. polis memuru C.A.'ya yanında taşıdığı bıçakla saldırdı. Göğsünden yaralanan C.A. kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan C.A., ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. C.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.Gözaltına alınan 4 şüpheli, polis merkezine götürdü. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.