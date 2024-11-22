Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Polis Memurlarına Saldırı: 14 Gözaltı, 6 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

İzmir'de Polis Memurlarına Saldırı: 14 Gözaltı, 6 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 3 polis memurunun yaralandığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında toplam 14 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 6'sı adliyeye sevk edilirken, 8'i serbest bırakıldı. Olayla ilgili şüpheli M.S.Ç'nin ifadesi ortaya çıktı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 3 polis memurunun yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 14 kişiden 6'sı adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 zanlının İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 8'i savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı, diğerleri ise adliyeye gönderildi.

Olayı gerçekleştiren M.S.Ç, emniyetteki ifadesinde, kardeşi S.Ç'nin husumetlileriyle kavga ettiğini düşündüğünü, yere yatırıldığını gördüğünde ateş açtığını, kişilerin polis olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.

Olay

Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Kasım'da, Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde silahlı çatışma ihbarı üzerine bölgeye gitmiş, şüpheli M.S.Ç. bölgeye gelen polis ekiplerine ateş etmişti.

Yaralanan 3 polis memuru hastaneye kaldırılmış, olayı gerçekleştiren zanlı ve 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor

Putin'in tedirgin eden hamlesi, NATO'yu harekete geçirdi

 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

 Erdoğan'ın sözleri sonrası 2025 yılı asgari ücret artışında %45 oranı konuşulmaya başlandı

Erdoğan'ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi
Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu'ya sahip çıktı

Onlarca ülke tutuklamak için sıraya girerken bir liderden destek mesajı geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Rüyada köpek görmek ne anlama gelir? Rüyada köpek görmek ne anlama gelir diyanet? Hayırlı cumalar resimli cuma mesajları! En yeni, ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? Yüksek zeka belirtisi neler, nasıl tespit edilir? Üstün zeka eğitimi nasıl olmalı? 21 Kasım reyting sonuçları! 21 Kasım Perşembe AB ve Total sıralamasında en çok hangi diziler izlendi? Hafta sonu altın alınır mı? Cumartesi altın piyasası açık mı, piyasalar kapalıyken altın alınır mı? Öğretmenler Günü'nde öğretmenime ne yazabilirim? ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI | Öğretmenler günü için anlamlı, duygusal, kısa sözler ve şiirler! Motorine zam gelecek mi? 22 Kasım motorin fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam var mı? YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sorgulama ekranı! Masterchef 22 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.