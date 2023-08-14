İzmir'de Polis Kovalamacası Sonucu Uyuşturucu Operasyonu

İZMİR'in Konak ilçesinde, polis ekipleri ile bir hafif ticari araç arasında yaşanan kovalamaca sonrasında, polis tarafından yakalanan aracın tavanına gizlenmiş, yeşil reçeteye tabi olduğu öğrenilen 280 uyuşturucu hap ile bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili hafif ticari araçta bulunan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı. İddiaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 33 CMF 53 plakalı hafif ticari araçta uyuşturucu madde olduğu yönünde ihbar yapıldı. Bunun üzerine, şehir kameralarında yapılan incelemede hafif ticari aracın Konak ilçesinde olduğu tespit edildi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, hafif ticari aracı yakalamak için harekete geçti. Polis ekiplerini gören şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Halkapınar Metro İstasyonu yakınında yakalanan hafif ticari araçta yapılan aramada, aracın tavan kısına gizlenmiş bir miktar metamfetamin ile yeşil reçeteye tabi 280 uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan M.D. ve G.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.