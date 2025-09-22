Haberler

İzmir'de Polis Ekiplerine Mukavemet Eden 6 Şüpheli Tutuklandı

Selçuk ilçesinde, havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine giden polis ekiplerine mukavemette bulunarak 5 polis memurunun yaralanmasına neden olan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde, ihbar üzerine bölgeye giden polis memurlarına mukavemette bulunarak yaralanmalarına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Zafer Mahallesi'nde 17 Eylül'de havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden polis ekiplerine, bir grup mukavemette bulundu.

Mukavemet esnasında hafif şekilde yaralanan 5 polis memuru hastaneye götürülerek tedavi edildi.

Ekipler, olaya karıştığı belirlenen D.S, Ş.A, M.Ş.K, Ş.D, O.A. ve R.A'yı gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
