İzmir'de polis aracı şarampole devrildi, 3 polis memuru yaralandı
İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen polis aracındaki 3 polis memuru yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
İzmir'in Çiğli ilçesinde şarampole devrilen polis aracındaki 3 polis memuru hastanede tedaviye alındı.
Anadolu Caddesi'nde, sürücüsü öğrenilemeyen polis aracı, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ters dönen araçtaki polis memurları V.Ç, M.A. ve V.G, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Yaralı polis memurları sağlık ekiplerince Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaralılardan V.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.