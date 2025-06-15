İzmir'de Plastik Ürün Deposunda Yangın Çıktı

İzmir'de Plastik Ürün Deposunda Yangın Çıktı
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İzmir'in Konak ilçesinde bulunan plastik ürünlerin depolandığı alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle yakınlardaki hastanede tedavi gören hastalar tahliye ediliyor.

İzmir'in Konak ilçesinde plastik ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'ndeki plastik ürünlerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Deponun bitişiğinde bulunan özel bir hastanede tedavi gören hastalar ekiplerce tahliye ediliyor.

Bölgeden yükselen siyah dumanlar kentin farklı yerlerinden de görünüyor.

Ekipler yangının hastaneye sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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