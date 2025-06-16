İzmir'de Plastik Fabrikası Yangını Sonrası Hastane Dış Cephe Temizliği Başlatıldı
İzmir'in Konak ilçesindeki plastik fabrikasının depo kısmında çıkan yangın sonucu, bitişikteki özel hastanenin dış cephesinde yoğun duman birikimi yaşandı. Temizlik ekipleri, hastanenin dış cephesinde temizlik çalışması başlatırken yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.
İzmir'in Konak ilçesinde plastik fabrikasının deposunda çıkan yangında, bitişikte bulunan ve yoğun duman nedeniyle dış cephesi kararan özel hastanede, sabah saatlerinde temizlik çalışması başlatıldı. İp sistemiyle çatıdan aşağıya sarkan temizlik ekipleri, dış cephedeki temizlik çalışmasını sürdürüyor. Öte yandan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.
Haber: Kadir ÖZEN-Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel