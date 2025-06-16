İzmir'de Plastik Fabrikası Yangını Sonrası Hastane Dış Cephe Temizliği Başlatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesindeki plastik fabrikasının depo kısmında çıkan yangın sonucu, bitişikteki özel hastanenin dış cephesinde yoğun duman birikimi yaşandı. Temizlik ekipleri, hastanenin dış cephesinde temizlik çalışması başlatırken yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.

İzmir'in Konak ilçesinde plastik fabrikasının deposunda çıkan yangında, bitişikte bulunan ve yoğun duman nedeniyle dış cephesi kararan özel hastanede, sabah saatlerinde temizlik çalışması başlatıldı. İp sistemiyle çatıdan aşağıya sarkan temizlik ekipleri, dış cephedeki temizlik çalışmasını sürdürüyor. Öte yandan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

Haber: Kadir ÖZEN-Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Edin Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu

Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar tuvaletinde yakalanan sapık! Suçunu itiraf etti: Evet çektim, siliyorum

Kadınlar tuvaletinde yakalanan sapık! Rezilliğini böyle itiraf etti
Trump'ın tehdidi sonrası İran, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu

Trump'ın tehdidi sonrası İran, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
Piyasalar merakla bekliyordu! İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu

İran, Netanyahu'yu kalbinden vurdu
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo hayranı IShowSpeed'e Messi şoku

Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo hayranı IShowSpeed'e Messi şoku
Menajeri İstanbul'a geliyor! Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu bombası

Süper Lig devinden Hakan bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.