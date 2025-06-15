İzmir'de Plastik Depoda Yangın, Hastalar Tahliye Edildi

İzmir'de Plastik Depoda Yangın, Hastalar Tahliye Edildi
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İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir plastik ürünler deposunda çıkan yangına acil müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle yakınlardaki Medicana International İzmir Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde özel bir hastanenin bitişiğindeki plastik ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'ndeki plastik ürünlerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve çok sayıda itfaiye ekibi ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Kent genelindeki belediyeler tarafından bölgeye çok sayıda su tankeri yönlendirildi.

Deponun bitişiğinde bulunan Medicana International İzmir Hastanesi'nde tedavi gören hastalar ekiplerce tahliye edildi.

Bölgeden yükselen siyah dumanlar kentin farklı yerlerinden de görünüyor.

Acil müdahale gereken hastalar, bölgeye yönlendirilen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Bazı hastalar ise Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından hastanenin karşısına kurulan çadırlara taşınıp tedavilerine başlandı.

Hastanede ve Basmane bölgesinde tedbir amacıyla elektrik kesintisi uygulanıyor. Mürselpaşa Bulvarı'nın bir bölümü trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Hastaneden açıklama

Medicana International İzmir Hastanesinden yangına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yangın, hastanemiz kaynaklı olmayıp alevlerin hastane binamıza sıçradığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir riskin önüne geçebilmek adına, tamamen önleyici bir tedbir olarak hastalarımızın güvenli şekilde tahliyesi tamamlanmıştır."

Ekipler, yangının hastaneye sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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