İzmir'de Planlı Su Kesintileri 12 Eylül'e Kadar Sürecek

İzmir'de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle, 12 Eylül'e kadar gece saatlerinde planlı su kesintileri uygulanacak. Kesintiler, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı gibi ilçeleri kapsıyor.

İzmir'in merkez ilçelerinde uygulanan planlı su kesintilerinin 12 Eylül'e kadar devam edeceği bildirildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinden yapılan açıklamada, kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde kesintilere devam edileceği belirtildi.

Açıklamada Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde gece saat 23.00 ile sabah saat 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin 12 Eylül'e kadar uygulanacağı kaydedildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentteki kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
