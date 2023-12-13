Üye Girişi
Haberler

İzmir'de PKK/YPG üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 Suriyeli tutuklandı

Güncelleme:
Abone Ol

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Suriye uyruklu 4 kişi terör örgütü PKK/YPG üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandığı bildirildi.

İzmir'de terör örgütü PKK/ Ypg üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 kişi tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 10 Aralık'ta Ödemiş'te yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Suriye uyruklu zanlıların önceki yıllarda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiklerine dair fotoğraf, bilgi ve belge bulunmuş, 4 şüpheli Ödemiş'te düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Suriye İzmir YPG PKK Suriye Tutuklama Adliye Terör Soruşturma Gözaltı 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title