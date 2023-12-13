İzmir'de PKK/YPG üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 Suriyeli tutuklandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Suriye uyruklu 4 kişi terör örgütü PKK/YPG üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandığı bildirildi.
İzmir'de terör örgütü PKK/ Ypg üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 kişi tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 10 Aralık'ta Ödemiş'te yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Suriye uyruklu zanlıların önceki yıllarda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiklerine dair fotoğraf, bilgi ve belge bulunmuş, 4 şüpheli Ödemiş'te düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.