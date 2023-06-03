İzmir'de PKK'ya yönelik operasyonda 6 el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik İzmir'de düzenlenen operasyonda 6 el yapımı patlayıcı ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyelerinin, büyük çaplı terör saldırılarında kullanmak üzere Menemen ilçesinde bir adreste bomba imal ettiği bilgisine ulaştı.

Öze Harekat polisleri, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Bomba İmha Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda iki araç ve bir iş yerinde arama yapıldı. Aramada, 6 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.