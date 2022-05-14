İzmir'de PKK üyeliğinden hüküm giymiş firari yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de PKK üyeliğinden hüküm giymiş firari yakalandı

AA - Kürşat Gürbüz - Güncel
İzmir'de PKK üyeliğinden hüküm giymiş firari yakalandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, terör örgütü PKK'ya üye olduğu iddiasıyla açılan davadan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, terör örgütü PKK'ya üye olduğu iddiasıyla açılan davadan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Yapılan kontrolde otomobildekilerden birinin ibraz ettiği kimliğin kardeşine ait olduğu ve bu kişinin terör örgütü PKK'ya üye olduğu iddiasıyla İstanbul'da açılan davadan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Firari hükümlü, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Kürşat Gürbüz - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title