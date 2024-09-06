İzmir'de PKK operasyonunda yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi
İzmir'in Bayındır ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK'ya yönelik gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında Suriye uyruklu M.I yakalandı ve tutuklandı.
İzmir'in Bayındır ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlediği operasyonla Suriye uyruklu M.I yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.