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İzmir'de PKK/KCK/YPG/PYD Terör Örgütüne Üyelikten 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'de PKK/KCK/YPG/PYD Terör Örgütüne Üyelikten 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütüne üye olduğu belirlenen Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, eş zamanlı operasyon düzenledi.

İZMİR'de PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütüne üye olduğu belirlenen Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte üye olduğu tespit edilen Suriye uyruklu 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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