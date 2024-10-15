İzmir'de PKK/KCK/YPG/PYD Terör Örgütüne Üyelikten 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütüne üye olduğu belirlenen Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, eş zamanlı operasyon düzenledi.
İZMİR'de PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütüne üye olduğu belirlenen Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte üye olduğu tespit edilen Suriye uyruklu 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.