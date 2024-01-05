İzmir'de PKK/KCK ve DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İzmir'de terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 31 Aralık'ta iş yerine ve otobüs durağına terör örgütü PKK propagandası içeren yazılar yazdıkları öne sürülen iki zanlı gözaltına alındı.

DEAŞ'a yönelik operasyonda da terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli yakalandı.

Zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.