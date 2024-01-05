İzmir'de PKK/KCK ve DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
İzmir'de yapılan operasyonlarda PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik 4 şüpheli yakalandı. İki zanlının PKK propagandası yapmakla suçlandığı, diğer iki şüphelinin ise DEAŞ propagandası yaptığı iddia ediliyor. Zanlıların işlemleri devam ediyor.
İzmir'de terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 31 Aralık'ta iş yerine ve otobüs durağına terör örgütü PKK propagandası içeren yazılar yazdıkları öne sürülen iki zanlı gözaltına alındı.
DEAŞ'a yönelik operasyonda da terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli yakalandı.
Zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.