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İzmir'de PKK/KCK Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda Yakalanan Suriyeli Tutuklandı

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İzmir'in Bayındır ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK terör örgütüne mensup olduğu iddia edilen 'Azat K.' kod adlı Suriye uyruklu M.I. tutuklandı.

İZMİR'in Bayındır ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 'Azat K.' kod adlı Suriye uyruklu M.I., tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini açığa çıkartmak ve engellemek amacı ile yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt Suriye uyruklu 'Azat K.' kod adlı M.I.'nın Bayındır ilçesinde olduğunu tespit etti. M.I., dün jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. M.I., bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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