Son dakika haberi | İzmir'de PKK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika haberi | İzmir'de PKK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı

AA - Hüseyin Bağış - Güncel
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Son dakika haberi | İzmir'de PKK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi... İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu şüpheliler ile sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kent merkezi ve ilçelerde yapılan baskınlarda, 9 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca ile dijital doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemi sürüyor.

Son dakika haberi | İzmir'de PKK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi | İzmir'de PKK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi | İzmir'de PKK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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