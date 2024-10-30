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İzmir'de PKK/KCK Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltında

İzmir'de PKK/KCK Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltında
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İZMİR'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı. Önceki yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, kırsal alanda örgüt mensupları ile fotoğrafları bulunan, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 10 şüphelinin yakalanması için bu sabah operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerine yapılan baskında 10 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda örgütsel dijital materyale el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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