İzmir'de Pimapen Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'de Pimapen Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı
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İzmir'in Bornova ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun yanındaki pimapen deposunda çıkan yangın, 4 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor, yangının çıkış nedeni için soruşturma başlatıldı.

4 SAATİN ARDINDAN KONTROL ALTINDA

İzmir'in Bornova ilçesinde, saat 00.00 sıralarında akaryakıt istasyonunun yanında bulunan pimapen deposunda çıkan yangın, saat 04.00 sıralarında kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına sürdüğünü bildirirken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Dinçer Can SONER/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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