İzmir'de Pimapen Deposunda Yangın Çıktı

İzmir'de Pimapen Deposunda Yangın Çıktı
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İzmir'in Bornova ilçesinde bir akaryakıt istasyonu yanındaki pimapen deposunda yangın çıktığı bildirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, akaryakıt istasyonunun yanında bulunan bir pimapen deposunda yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Naldöken Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun yanında bulunan bir pimapen deposunda çıktı. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 2 su tankeri, 1'i vinçli olmak üzere toplam 5 itfaiye aracı ve personelleri ile sağlık polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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