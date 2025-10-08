İzmir'de Pikap ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 2 Ölü
Bornova'da meydana gelen kazada pikap sürücüsü E.G. tutuklandı. Elektrikli bisikletin sürücüsü Osman H. ve yolcu konumundaki Muhammed A. hayatını kaybetti.
İzmir'in Bornova ilçesinde dün pikap ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada, pikap sürücüsü tutuklandı.
Pikap sürücüsü E.G. kazanın ardından olay yerinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Bornova İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Olay
E.G. idaresindeki 55 AEZ 460 plakalı pikap, dün akşam Bornova'daki Gökdere Caddesi'nde karşı yönden gelen Suriye uyruklu Osman H'nin (37) yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpışmış, sürücü Osman H. olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Kazada yaralanan elektrikli bisiklette yolcu konumundaki Muhammed A. da kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.