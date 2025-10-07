Haberler

İzmir'de Pikap ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir pikap ve elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Osman Hacıali hayatını kaybetti, arkasındaki yolcu M.A. ağır yaralandı. Pikap sürücüsü E.G. gözaltına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde pikap ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

E.G. idaresindeki 55 AEZ 460 plakalı pikap, Gökdere Caddesi'nde karşı yönden gelen Suriye uyruklu Osman Hacıali'nin (33) yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan bisiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu M.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Osman Hacıali'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Pikap sürücüsü E.G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Donald Trump: Sadece Gazze'de değil, Orta Doğu'da da barışa kavuşma ihtimalimiz var

Nobel'in kararı yaklaştıkça el yükseltiyor! Trump'tan "Gazze" çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz imza atalı 28 gün olmuştu! Postecoglou, Nottingham'dan gönderilebilir

Henüz imza atalı 28 gün olmuştu! Ünlü teknik adam gönderilebilir
Eleştirilerin odağı olan Samet Akaydin, ligin zirvesine çıktı

Eleştirilerin tek odağıydı! Yaptığıyla herkesi susturdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.