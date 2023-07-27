İzmir'de petrol türevi atık sahili kirletti

İzmir'de korkutan görüntü, petrol türevi atık sahili kirletti

Uydudan tespit edilecek

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde, Gencelli sahil şeridini petrol türevi atıklar kirletti. Açıktaki bir gemiden denize sızdığı iddia edilen petrol türevi atıklar, sahil şeridine kadar gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Petrol türevi atığın gemiden sızıp sızmadığını belirlemek için uydu görüntülerinin inceleneceği bildirildi.

Foça ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Gencelli Sahili, petrol türevi atıklar nedeniyle kirlendi. Denize sızan petrol türevi atıklar sahil şeridine kadar gelirken, kirlilik, hem bölgede yaşayanları hem de balıkçıları tedirgin etti. Deniz yüzeyinde görülen atık madde için bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, açıktaki bir gemiden denize sızdığı iddia edilen atıklar için inceleme başlatıldı. Öte yandan bölgede yoğun bir mazot benzeri madde kokusunun da bulunduğu kaydedildi.

Uydu görüntüleriyle tespit edilecek

Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve belediye ekipleri bölgede temizlik çalışması başlattı. Çalışmalar çerçevesinde, atık maddenin görüldüğü bölge çevrilirken deniz yüzeyinde görülen atık maddenin diğer bölgelere sızmaması için önlemler alındı. Konuyla ilgili alınan bilgiye göre, petrol türevi atığın gemiden sızıp sızmadığını belirlemek için uydu görüntülerinin inceleneceği bildirildi.

Atıklar terliklere yapıştı

Olayla ilgili açıklama yapan çevre sakinlerinden Şeniz Ünal, "Dün denize gittiğimizde herkes bir yere bakıyordu. Biz de gidip baktığımızda denizi zift kapladığını gördük. Ondan sonra da temizlemek için çalışmaların başlatıldığını öğrendik. Orada kumsala bastığımız zaman terliklerimize ziftin yapıştığını hissedebiliyorduk" dedi. Vatandaşlardan Ayhan Torun ise, "Deniz kenarına geldiğimde büyük şekilde top halinde yağların olduğunu gördük. Gemiden resmen atık atmışlar denize. Biz vatandaş olarak durumu gerekli mercilere bildirdik. O esnada denize giren vatandaşların hepsinin üzeri bu atıklarla kaplandı. Jandarma anons edince vatandaşlar da denizden çıktı. Bu bir doğa katliamıdır. Bu gemilere gerekli cezaların verilmesini istiyoruz" sözlerine yer verdi.

Deniz tekrar girilebilir halde

Denizi bugün itibarı ile yeniden girilebilir hale getirdiklerini söyleyen özel bir çevre temizlik şirketinin Bölge Koordinatörü Sedat Zengin, "Bize gelen ihbar sonrası ekipmanlarımızla birlikte bölgeye geldik. Bu atık temizliğinde kullanılan malzemelerle birlikte detaylı bir temizlik gerçekleştirdik. Ayrıca kepçelerle sahilde kumlara yapışmış olan partikülleri taşıdık. Bugün itibarıyla sahili yeniden denize girilebilir hale getirdik" açıklamasında bulundu. Foça Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Fatih Mol ise, "Dün burada kirlilik olduğu ihbarı üzerine durumu belediye, kaymakamlığa ilettik. Deniz yüzeyinde bir gemiden boşaltıldığı belirlenen atık madde bulunduğunu öğrendik. Daha sonra sahil şeridinde bir temizleme çalışması gerçekleştirildi. Şu an hala temizlik sürüyor ve kısa zamanda tamamlanacağını düşünüyoruz" diye konuştu.