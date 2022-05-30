İzmir'de pedallar bağımlılıktan uzak nesiller için çevrildi - Haberler

Yeşilay İzmir Şubesi'nin düzenlediği bisiklet turu etkinliği saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Büyük ilgiyle başlayan etkinliğe yaklaşık 300 kişi katıldı.

Spor gibi sağlıklı yaşama yönelik faaliyetlerin bağımlılıktan uzak bir yaşama büyük katkı sağladığını belirten Yeşilay İzmir Şube Başkanı Necmettin Gülak şunları ifade etti:

"Yeşilay olarak; beş bağımlılık alanında yüz yılı aşkın süredir aralıksız mücadele ediyor, her bireyin iyi ve sağlıklı yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm insanımızın bağımlılıklardan uzak sağlıklı bir yaşam konusunda farkındalık sağlamasını amaçlıyoruz. Bu konuda spor etkinlikleri düzenlemeye de büyük önem veriyor; artık geleneksel hale gelen Yeşilay Bisiklet Turu ile her yıl hep birlikte pedal çevirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu faydalı amaç için büyük bir heyecanla gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize katılan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz."

Cumhuriyet Meydanından bisikletleriyle çıkış yapan grup, Cumhuriyet Bulvarı, Konak, Mustafa Kemal Sahil Bulvarından İnciraltı'na kadar pedal çevirdi. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu etkinliğe katılanlar, program sonunda Kent Ormanında şenlikli anlar yaşadı. Burada Ege'nin meşhur Zeybek ve Efe oyunlarını oynayan gençler, halay çekip bağımlılığa karşı birlik mesajı verdi.

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