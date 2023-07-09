İzmir'de patates tarlasında çıkan kavgada baba oğul bıçakla yaralandı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde Hakan K'ya ait patates tarlasında çalışan işçiler ile dayıbaşılık yapan Recep A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Recep A. ile oğlu Ali A. bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki patates tarlasında çıkan kavgada baba oğul bıçakla yaralandı.
Hakan K'ya ait patates tarlasında çalışan işçiler ile dayıbaşılık yapan Recep A. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Recep A. ile oğlu Ali A. bıçakla yaralandı.
Yaralılar, işçiler tarafından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel