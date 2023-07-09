İzmir'de patates tarlasında çıkan kavgada baba oğul bıçakla yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Hakan K'ya ait patates tarlasında çalışan işçiler ile dayıbaşılık yapan Recep A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Recep A. ile oğlu Ali A. bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.