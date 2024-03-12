İzmir'de parkta bıçaklı saldırı: Genç kız hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde parkta oturdukları sırada bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden genç kız ile yaralanan annesinin, olay anına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, 8 Mart'ta alkollü olduğu iddia edilen Y.Y'nin (32), Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir parkta oturan İlayda Alkan (20) ve annesi O.T'ye (40) bıçakla saldırma anları çevredeki büfenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, olay anı ve yaşanan arbede yer alıyor.

Olay

İzmir'de 8 Mart'ta alkollü olduğu iddia edilen Y.Y. (32), Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir parkta oturan İlayda Alkan (20) ve annesi O.T'ye (40) bıçakla saldırmıştı.

Yaralanan anne ve kızı, ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, İlayda Alkan kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan Y.Y'nin emniyetteki ifadesinde, alkollü olduğunu, tartışmanın nedenini ve olayı hatırlamadığını söylediği belirtilmişti. Adliyeye sevk edilen Y.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.