İzmir'de Parkta Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İZMİR'in Konak ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi, parkta tartıştığı kişilerin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Lale Mahallesi 1433 sokakta meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu olduğu belirtilen ve üzerinden kimlik çıkmayan 25-30 yaşlarındaki bir erkek, parkta otururken, hafif ticari araçla bölgeye gelen bir grup ile tartıştı. Tartışmanın ardından darbedilip boğazından bıçakla yaralanan kişi yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Görgü şahitleri tarafından yapılan ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklanan kişinin yapılan sağlık kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.Polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda olayı gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.