İzmir'de Park Halindeki Tıra Çarpan Aracın Kardeşi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Rüzgar Süleyman Y.'nin cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İzmir-Aydın kara yolunda meydana gelen kazada ağır yaralanan Rüzgar Süleyman Y., Torbalı Devlet Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Rüzgar Süleyman Y'nin cenazesi, Kuşçuburnu Camisinde ikindi vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, kazada yaralanan sürücü B.H.Y'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

B.H.Y. (20) idaresindeki 35 BJP 111 plakalı otomobil, 19 Kasım'da İzmir-Aydın kara yolu 3069 Sokak kesişiminde park halindeki tıra çarpmış, kazada yaralanan sürücü ile kardeşi Rüzgar Süleyman Y., Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
