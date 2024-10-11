İzmir'de Park Halindeki Otomobilde Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polisin dikkati sayesinde park halindeki otomobilde 46 bin 195 uyuşturucu hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye görevi sırasında Sarıyer Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin arka koltuğunda bulunan poşetlerden şüphelendi.

Savcılık izninin ardından otomobilde arama yapan ekipler, aracın içinde ve bagajında poşetlere konulmuş 46 bin 195 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca ve 45 fişek ele geçirdi.

Aracın sahibi G.E. (54) ile oğlu A.E. (23) gözaltına alındı.