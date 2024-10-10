Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Park Halindeki Otomobilde Sentetik Ecza ve Silahlar Ele Geçirildi

İzmir'de Park Halindeki Otomobilde Sentetik Ecza ve Silahlar Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, park halindeki bir otomobilde 46 bin 195 sentetik ecza, 3 ruhsatsız tabanca ve 45 fişek bulundu. Baba-oğul gözaltına alındı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, şüphe üzerine kontrol edilen park halinde otomobilde 46 bin 195 sentetik ecza, 3 ruhsatsız tabanca ve 45 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili baba- oğul gözaltına alındı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, 5684 sokakta 2 kişinin bir otomobilde şüpheli hareketlerde bulunduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, ihbarın yapıldığı sokağa giderek şüphelilerin olay yerinde olmadığını, otomobilin ise park halinde olduğunu tespit etti. Polis, yaptığı incelemede, otomobilin arka koltuğunda çok sayıda sentetik ecza bulunduğunu belirledi. Savcılıktan alınan talimat ile otomobilin sahibi G.E. ve oğlu A.E., Konak'taki adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise 46 bin 195 sentetik ecza ile 3 ruhsatsız tabanca ve 45 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karabağlar Uyuşturucu Gözaltı 3-sayfa Güncel İzmir Baba

İsrail ordusu, Lübnan'ın kalbine bomba yağdırdı

Lübnan'ın kalbine bomba yağdı! Ölenlerin arasında kritik bir isim var

 Kılıçdaroğlu'ndan 'Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna net yanıt

Yeniden aday olacak mı? Kılıçdaroğlu'nun yanıtı hayli net

 Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB'de daire başkanı oldu

Suudi prensin bahşişini iade eden emekli Albay'a İBB'de kritik görev
Alev topuna dönen Togg'un şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı

Yerli otomobil Togg'un neden alev topuna döndüğü ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 11 Ekim 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Ekim Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İzmirspor Torbalıspor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi İzmirspor Torbalıspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç bitti? Yatağanspor Denizli Sarayköy Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Yatağanspor Denizli Sarayköy Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Söke Bucak Belediye Oğuzhanspor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Söke Bucak Belediye Oğuzhanspor maçı ne zaman, saat kaçta? Balçovaspor Asarlık CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Balçovaspor Asarlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç bitti? Kuyucakspor Didim Belediye Saygın Yapı Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Kuyucakspor Didim Belediye Saygın Yapı Spor maçı ne zaman? Y.Çivril Belediye Spor Ortaca Belediyespor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Y.Çivril Belediye Spor Ortaca Belediyespor maçı ne zaman, ? Sandıklıspor Denizli İdmanyurdu Güreller CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Sandıklıspor Denizli İdmanyurdu Güreller maçı ne zaman?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.