İzmir'de Park Halindeki Otomobil Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

İzmir'de Park Halindeki Otomobil Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
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Bayraklı ilçesinde park halindeki bir otomobil, elektrik akşamından kaynaklanan bir yangınla tamamen yok oldu. Yangına itfaiye müdahale etti.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde park halindeki bir otomobil, elektrik aksanından kaynaklı yangında alev topuna dönüştü. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Bayraklı ilçesine bağlı Yamanlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki otomobilden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen otomobildeki yangın, kısa sürede aracın tamamını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile otomobildeki yangın söndürüldü. Otomobil demir yığınına dönerken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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