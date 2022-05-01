İzmir'de "park etme" kavgasında 4 kişi yaralandı - Haberler

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İzmir'de "park etme" kavgasında 4 kişi yaralandı

AA - Hüseyin Bağış - Güncel
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İzmir'de 'park etme' kavgasında 4 kişi yaralandı

İzmir'in Buca ilçesinde bir binanın önüne park etme meselesinde 3 kişi tabancayla, 1 kişi de darp neticesi yaralandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde bir binanın önüne park etme meselesinde 3 kişi tabancayla, 1 kişi de darp neticesi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir sürücü, Mehmet Akif Caddesi'ndeki bir kuaför salonuna getirdiği eşini, yol kenarına park ettiği otomobilde beklemeye başladı.

Bu sırada başka bir araç sürücüsü, bina girişini kapattığını öne sürdüğü eşini otomobilinde bekleyen sürücüyle tartışmaya başladı.

Sürücülerin yakınlarının da dahil olduğu tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada 3 kişi tabancayla vuruldu, 1 kişi de darbedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Kuaför, İzmir, Güncel, Haberler

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