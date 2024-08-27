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İzmir'de Paraşüt Eğitmeni Gökyüzünde Evlilik Teklifi Yaptı

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İzmir'in Selçuk ilçesinde bir paraşüt eğitmeni, kız arkadaşına paraşüt atlayışı sırasında evlilik teklifi etti. Gökyüzünde yapılan sürpriz teklifin ardından yere inildiğinde de evlilik teklifi tekrarlandı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde serbest paraşüt eğitmeni, kız arkadaşına paraşüt atlayışı sırasında evlilik teklif etti.

Türk Hava Kurumu (THK) Selçuk Havacılık Eğitim Merkezi Paraşüt Okul Müdürlüğü'nde eğitmenlik yapan Mehmet Karadaş, kız arkadaşı Aybike Aşkar'a evlenme teklifi için sürpriz hazırladı.

Evlenme teklifini gökyüzünde yapmak isteyen Karadaş, Aşkar'la gerçekleştirdiği ikili atlayış sırasında yüzük uzatıp, evlenme teklifinde bulundu.

Şengül'ün "evet" yanıtının ardından Karadaş, içerisinde sahte yüzük bulunan yüzük kutusunu açarken bilerek düşürdü.

Yeryüzüne inişin ardından açılan pankartla evlilik teklifini yineleyen Karadaş, Aşkar'a yüzük taktı.

Karadaş, AA muhabirine, kız arkadaşının evlilik teklifini gökyüzünde almak istediğini bildiğini söyledi.

Paraşütle atlarken yaşadığı heyecanın evlilik teklifi hazırlığıyla iki katına çıktığını ifade eden Karadaş, "Sahte yüzük gökyüzünden düşünce, kız arkadaşım daha çok panikledi. Daha sonra aşağıya atlarken arkadaşlarım 'Benimle evlenir misin' yazılı pankart açmıştı. Çok mutluyuz." dedi.

Aşkar da yaşananlar karşısında çok heyecanlandığını, yüzük düştükten sonra da heyecanının daha çok arttığını belirtti. Yerde yapılan evlilik teklifiyle şaşırdığını vurgulayan Aşkar, "O gün her şey bana sürpriz oldu. Yapılan her şey beni şaşırttı, hiç beklemiyordum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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