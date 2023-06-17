İzmir'de Pansiyonda Ölü Bulunan Genç Kadınla İlgili Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Urla ilçesinde kaldığı pansiyon odasında kabloyla boğulmuş halde ölü bulunan 21 yaşındaki Dudu Yılmaz cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Genç kadın ile şüpheli kocasının daha önce ayrılma aşamasına geldikleri ve oturdukları evden ayrıldıkları, 4 gün önce de barışma kararı alarak pansiyonda yaşadıkları öğrenildi.

İzmir'in Urla ilçesinde, kaldığı pansiyon odasında kabloyla boğulmuş halde ölü bulunan 21 yaşındaki Dudu Yılmaz cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Genç kadın ile şüpheli kocasının daha önce ayrılma aşamasına geldikleri ve oturdukları evden ayrıldıkları, 4 gün önce de barışma kararı alarak pansiyonda yaşadıkları öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir pansiyonda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 gündür pansiyonda konaklayan Dudu Yılmaz (21) ve eşi R.Y.'nin (26) odasına gelen görevliler, genç çiftten yanıt alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Adrese giden polis, odaya girdiğinde Dudu Yılmaz'ı boynuna kablo bağlı halde yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede genç kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, Yılmaz'ın cenazesi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bir restoranda garson olarak çalıştığı öğrenilen Dudu Yılmaz'ın kocası R.Y.'nin ise olayın ardından kayıplara karıştığı değerlendirilirken, polis ekipleri şüpheli kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

Ayrılma kararı alıp 4 gün önce barışmışlar

Öte yandan, Dudu Yılmaz'ın daha önce cinayet şüphelisi kocası R.Y.'den ayrılmak istediği, R.Y.'nin ise bu kararı kabul etmeyerek eşinin çalıştığı iş yerine bıçakla geldiği öne sürüldü. Bu süreçte Dudu Yılmaz ile kocasının ayrı yaşama kararı aldığı, bu yüzden evlerindeki eşyaları sattıkları iddia edildi. 4 gün önce yeniden barışma kararı alan çiftin ise oturdukları kiralık evden çıktıkları için pansiyonda kaldıkları öğrenildi.

Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli R.Y.'yi yakalama çalışmaları sürüyor. - İZMİR