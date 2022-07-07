Son Dakika | Palet imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberi: İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde palet imalathanesinde çıkan ve zeytinlik alana da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde palet imalathanesinde çıkan ve zeytinlik alana da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sekiz Eylül Mahallesi Nifaltı mevkiindeki palet imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, atölyenin yanındaki zeytinlik alana da sıçradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. AA / Kürşat Gürbüz - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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