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Son dakika haber: İZMİR'DE, PALET ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN ZEYTİNLİK ALANA SIÇRADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberlerine göre İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan bir palet atölyesinde çıkan yangın, zeytinlik alana sıçradı.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan bir palet atölyesinde çıkan yangın, zeytinlik alana sıçradı. Atölye ve zeytinlik alandaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Sekiz Eylül Mahallesi'nde bulunan bir palet atölyesinde çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, atölyenin yakınında bulunan zeytinlik alana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu atölye ve zeytinlik alandaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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