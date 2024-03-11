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İzmir'de Özlem Eryakşi Davası Görüldü

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İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan Özlem Eryakşi cinayeti davasının duruşması devam etti. Tutuklu sanık Cemal Kusuvoğlu'nun yanı sıra tanıklar ve aileler mahkemeye katıldı. Duruşma sonunda acil sağlık çalışanlarının tanık olarak dinlenmesine karar verildi.

İzmir'in Konak ilçesinde Özlem Eryakşi'nin evde tabancayla yaralanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Cemal Kusuvoğlu'nun yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu yargılanan Cemal Kusuvoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, taraf avukatları ve Eryakşi'nin annesi Necla Duru ile maktulün çocukları katıldı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri de duruşmayı izledi.

Tanık F.Ş, Özlem Eryakşi'nin kuaförü olduğunu, 10 yıldır kendisini tanıdığını, birkaç yıl önce Cemal Kusuvoğlu ile tanıştıklarını, mutlu olduklarını ve nişanlanacaklarını söylediğini öne sürdü.

Eryakşi'nin annesi Necla Duru, tanığın yalan beyanda bulunduğunu iddia ederek, tepki göstermesi üzerine mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarıldı.

Tanık D.S. ise Özlem Eryakşi'nin komşusu olduğunu, olay günü babasının seslenmesiyle uyandığını, pencereyi açtığında sanığı gördüğünü, kendisine 'Yetiş, Özlem kendini vurdu' dediğini anlattı. Evlerine girdiğinde Eryakşi'yi kanlar içinde gördüğünü ifade eden D.S, sanığın maktule tampon yaptığını, ambulansı aradığını söylediğini dile getirdi.

Tutuklu sanık Cemal Kusuvoğlu ise tanıkların doğru söylediğini savundu.

Eryakşi'nin yaşları küçük oğlu ve kızı da tanıkların doğru söylemediklerini, beyanlarını kabul etmediklerini ifade etti.

Sanığın avukatı Ufuk Mansuroğlu ise müvekkilinin beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme, olay günü Eryakşi'ye müdahale eden acil sağlık çalışanlarının tanık olarak mahkemeye getirilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası maktulün annesi Necla Duru ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri adına Tülin Osmanoğulları adliye önünde açıklama yaptı.

Necla Duru, kızının tasarlanarak öldürüldüğünü, cinayetin örtbas edilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Davanın geçmişi

Konak ilçesinde, 25 Kasım 2022'de Atilla Mahallesi 465 Sokak'taki evinde Özlem Eryakşi (37), birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Cemal Kusuvoğlu'nun ruhsatsız tabancasıyla vurularak yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan Cemal Kusuvoğlu, Eryakşi'nin intihar ettiğini öne sürmüş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

İzmir Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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