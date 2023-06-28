İzmir'de özel şirkete ait uçak araziye düştü
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İzmir'in Selçuk ilçesinde, özel bir şirkete ait 2 kişilik uçak araziye düştü. Uçağın pilotu Emre Özel ile yanındaki arkadaşı Mete Ergin şans eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu.
İZMİR'in Selçuk ilçesinde, özel bir şirkete ait 2 kişilik uçak araziye düştü. Uçağın pilotu Emre Özel ile yanındaki arkadaşı Mete Ergin şans eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu.
Selçuk Efes Havalimanı'ndan havalanan özel bir şirkete ait uçak, bugün saat 10.00 sıralarında güç kaybetti. Rüzgarlı havada yalpalamaya başlayan uçak, Pamucak mevkiindeki eski çöp depolama alının bulunduğu bölgeye iniş yapmaya çalışırken yere çakıldı. Kaza sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. Düşen uçağın pilotu Emre Özel ve yanındaki arkadaşı Mete Ergin şans eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel