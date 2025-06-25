İzmir'de Özel Hastane Yangını: Yangın Güneş Işınlarından Kaynaklanmış Olabilir

İZMİR'in Konak ilçesinde çıkan ve özel bir hastanenin tahliyesine neden olan yangına ilişkin itfaiye raporu ortaya çıktı. Raporda, yangının güneş ışınlarının cam ve pet şişeler üzerinde mercek etkisi yaratması sonucu başlamış olabileceği belirtildi. Raporda, yangının rüzgarın da etkisiyle yanıcı maddelerin de yer aldığı fabrika deposuna sıçradığı kaydedildi.

Konak ilçesindeki plastik fabrikasının deposunda, 15 Haziran'da saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüyen alevler, fabrikaya sıçradı. İhbarla 16 itfaiye aracı, park bahçeler ve İZSU ile ilçe belediyelerinden gelen su tankerleri ile yangına müdahale başlatıldı. Ayrıca Aliağa bölgesinden 7 arazöz, 3 tonajlı araç, 2 endüstriyel tipi yangın söndürücü araç ile 3 merdivenli araç bölgeye gönderildi.

HASTANE TAHLİYE EDİLDİ

Yangın sırasında yükselen siyah dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü. Dumanlar fabrikanın bitişiğinde bulunan özel hastaneyi de sardı. Duman nedeniyle hastane tedbir amacıyla boşaltıldı. Yoğun süren çalışmalar sonrasında, yangın kontrol altına alındı. Hastaneden yangına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Hastanemizin yakınında bulunan bir depolama alanında yangın çıkmıştır. Yangın, hastanemiz kaynaklı olmayıp alevlerin hastane binamıza sıçradığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Olayın ardından çok sayıda itfaiye ekibi hızlı bir şekilde müdahale etmiştir. Herhangi bir riskin önüne geçebilmek adına, tamamen önleyici bir tedbir olarak hastalarımızın güvenli şekilde tahliyesi tamamlanmıştır" denildi.

'HASTALAR TEDBİR AMACIYLA NAKLEDİLDİ'

Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Tedbir amacıyla hastaların başka hastanelere nakillerinin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "İzmir Konak'taki özel bir hastanenin yanında çıkan yangın nedeniyle hastanede tedavi gören hiçbir hasta olumsuz etkilenmemiştir. Tedbiren tüm hastaların nakli gerçekleştirilmekte olup, hastalarımızın durumu ve yangının seyri yakından takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

DEPODAKİ YANICI MADDELER DE TUTUŞMUŞ

Yangına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan rapor ortaya çıktı. Raporda, yangının plastik fabrikası deposu ile özel hastaneye ait jeneratör binası arasında yer alan fabrikaya ait deponun arka kısmındaki alanda başladığı belirtildi. Olay yerindeki incelemeler ve güvenlik kamerası kayıtları incelemesi sonucunda, yangının deponun arkasındaki alana bırakılan malzemelerde çıktığı tespit edildi. Raporda, bu alanda bulunan çakmak, cam şişe, su dolu pet şişe gibi nesnelerin güneşli ve kurak hava koşullarında mercek etkisi yaratarak yangına sebep olmuş olabileceği belirtildi. Yangının kağıt, plastik, fitil, conta, tahta ve petrokimya türevi yanıcı maddelerin tutuşmasıyla başladığı, ardından plastik fabrikası deposuna ait demir kapının aralık olması nedeniyle depo alanına sıçradığı ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldığı ifade edildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenine yönelik tespitler sonucu gerekli önlemlerin artırılacağını bildirdi.