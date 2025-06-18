İzmir'de Otoyolda Kaza: 1 Ölü, 2 Sürücü Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Menemen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 sürücü, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, taksi ve otomobil birbirine çarptı.

İzmir'in Menemen ilçesinde otoyolda 1 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan 2 sürücü tutuklandı.

Kuzey Ege Otoyolu'nda 16 Haziran'da yaşanan kazayla ilgili gözaltına alınan taksi şoförü Alper Taşçı (36) ile otomobilin sürücüsü M.B.İ'nin (33) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan olaydan önce taksinin çarptığı otomobilin sürücüsü ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaza

Alper Taşçı idaresindeki 35 DD 786 plakalı taksi önceki gün, Kuzey Ege Otoyolu Menemen geçişi Yanıkköy mevkisinde, önünde seyreden otomobile çarpmış, kaza sonrası sürücü taksiyi sol şeritte durdurmuştu.

Aynı güzergahta ilerleyen M.B.İ. yönetimindeki 35 BIM 261 plakalı otomobil ise taksiye arkadan çarpmış, kazada yola savrulan taksideki yolcu Yüksel Doğdu (76) yaşamını yitirmişti.

Olaya ilişkin sürücüler işlemleri için jandarma karakoluna götürülmüş, kaza anı ise güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
İsrail-İran savaşında 6. gün! Trump'ın tehdidine Hamaney'den olay yanıt

Trump'ın "Şimdilik öldürmeyeceğiz" tehdidine Hamaney'den olay yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç alım-satımında yeni dönem! Tümü için zorunlu hale geldi

Araç alım-satımında yeni dönem! Tümü için zorunlu hale geldi
Gümüşlük ayakta! CHP'li başkan halk plajını özel işletmeye tahsis etti

Gözde tatil beldesinde halkı ayaklandıran karar
İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan 'ayaklanma' çağrısı

İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan "ayaklanma" çağrısı
İsrail'in İranlı komutanları nasıl öldürdüğü halka yapılan uyarıda ortaya çıktı

İranlı komutanlar böyle öldürülmüş! Halka yapılan uyarıda ortaya çıktı
Trump, İran'a karşı bu bombayı kullanacak! Nükleer silahtan farkı yok

Savaşın seyri değişir! İşte Trump'ın kullanmak için can attığı bomba
ABD'den İran'a tehdit: 48 saat içinde teslim olun, yoksa saldırırız

ABD'den İran'a tehdit: 48 saat içinde teslim olun, yoksa saldırırız
İstanbul ve Ankara'da kim önde? Son seçim anketinden çıkan sonuçlar hayli enteresan

İstanbul ve Ankara'da kim önde? Son seçim anketinde sürprizler var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.