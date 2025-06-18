İzmir'de Otoyolda Kaza: 1 Ölü, 2 Sürücü Tutuklandı
İzmir'in Menemen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 sürücü, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, taksi ve otomobil birbirine çarptı.
İzmir'in Menemen ilçesinde otoyolda 1 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan 2 sürücü tutuklandı.
Kuzey Ege Otoyolu'nda 16 Haziran'da yaşanan kazayla ilgili gözaltına alınan taksi şoförü Alper Taşçı (36) ile otomobilin sürücüsü M.B.İ'nin (33) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan olaydan önce taksinin çarptığı otomobilin sürücüsü ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Kaza
Alper Taşçı idaresindeki 35 DD 786 plakalı taksi önceki gün, Kuzey Ege Otoyolu Menemen geçişi Yanıkköy mevkisinde, önünde seyreden otomobile çarpmış, kaza sonrası sürücü taksiyi sol şeritte durdurmuştu.
Aynı güzergahta ilerleyen M.B.İ. yönetimindeki 35 BIM 261 plakalı otomobil ise taksiye arkadan çarpmış, kazada yola savrulan taksideki yolcu Yüksel Doğdu (76) yaşamını yitirmişti.
Olaya ilişkin sürücüler işlemleri için jandarma karakoluna götürülmüş, kaza anı ise güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.