İzmir'de otoyolda bariyere çarpan otomobildeki bir kişi öldü Güncel Haberler İzmir'in Çiğli ilçesinde, otoyolda beton bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. İzmir'in Çiğli ilçesinde, otoyolda beton bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Karşıyaka'dan Menemen istikametine seyreden Burak E. (27) yönetimindeki 35 BCG 372 plakalı otomobil, Kuzey Çevre Yolu Çiğli Kavşağı'nda beton bariyere çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile aynı araçtaki Serkan Onan (42), ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Serkan Onan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öte yandan sürücü Burak E'nin 2,17 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Karşıyaka Çiğli İzmir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İzmir'de otoyolda bariyere çarpan otomobildeki bir kişi öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.