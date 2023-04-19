Üye Girişi
Haberi Paylaş
İzmir'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 çocuk yaralandı

İzmir'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 çocuk yaralandı

Güncel Haberler

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille çarpışan plakasız motosikletteki 2 çocuk yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille çarpışan plakasız motosikletteki 2 çocuk yaralandı.

Sekiköy Mahallesi Mezarlığı yakınında M.C'nin kullandığı 35 AYV 504 plakalı otomobil ile A.G. (14) yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle A.G. ile motosikletin arkasında bulunan arkadaşı M.F.E. (15) yere savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri A.G'yi Ödemiş Devlet Hastanesi'ne, M.F.E'yi ise Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel

Devlet Hastanesi Ödemiş İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title