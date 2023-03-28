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İzmir'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kızdan biri öldü

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İzmir'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kızdan biri öldü

İzmir'in Torbalı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 22 yaşındaki kız hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 22 yaşındaki kız hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı.

Meryem Balım'ın kullandığı 35 BET 358 plakalı motosiklet, Ayrancılar Mahallesi eski Pancar yolunda Ç.Ç. yönetimindeki 35 LK 921 plakalı otomobille çarpıştı.

Yola savrulan 22 yaşındaki Balım, olay yerinde hayatını kaybetti, motosikletteki kız arkadaşı Ayşin K. ağır yaralandı. Yaralı, ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Ç.Ç, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Ayrancılar Torbalı İzmir Güncel Haberler

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